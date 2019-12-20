عودة قناة TEN بخريطة برامج جديدة وهذا موعد بدء انطلاقها

قررت إدارة قناة TEN بأنها ستعود من جديد، وذلك بعد أن عكفت عن دراسة عودة القناة، وأستطاعت إدارة القناة للوصول إلى حزمة من الحلول الصعبة على كافة المستويات التمويلية.

ويأتي ذلك في بيان ينص على استمرار القناة في أداء رسالتها الإعلامية والوطنية، من خلال إعادة رسم الخريطة البرامجية مع

وضع سياسة إعلانية وتمويلية جديدة تحقق التوازن المطلوب في هذه الصناعة المعقدة.

كما توجهت إدارة قناة تن بالشكر على دعم الجمهور لهم، قائلة: "أننا نتوجه بالشكر والامتنان إلي جمهورنا العظيم ونعده باستمرار تقديم رسالتنا الإعلامية الواعية وننتهز هذة الفرصة لتوجيه

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الشكر والتقدير لكل من وقف مساندًا وداعمًا ومطالبًا باستمرار القناة في تقديم رسالتها.

يذكر أن قناة ten، أصدرت بيانًا منذ قليل، أكدت فيه أنه بالإشارة إلي البيان الصادر من إدارة القناة في الرابع من ديسمبر الجاري، والذي تضمن الأسباب والصعوبات التي تحول دون استمرار عمل القناة بدءًا من شهر يناير 2020 المقبل.

ومن المقرر أن تعلن إدارة القناة عن برامج جديدة سيعلن عنها قريبًا.

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