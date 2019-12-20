فيديو.. ملاذ يطرح كليب بارود

طرح ملاذ باند أغنية بعنوان بارود، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

وأغنية بارود من كلمات وألحان محمد عبدالرازق وتوزيع الباند، كما تأتي الأغنية ضمن

ألبوم ملاذ الجديد، والمقرر طرحه قريبًا، ويحمل الألبوم أسم مبدئي بعنوان سابع سما، ومن بين أغاني الألبوم فكرك.

يشار إلى أن ملاذ باند طرح سابقًا ألبوم بعنوان الصدع، وضم الألبوم 7 أغاني من بينهم: الصوت دا حقيقي، الملاذ الأخير، أواخر سبتمبر، مين أنت، حلمك الملعون، وحقق الألبوم نجاحًا مذهلًا، منذ طرحه بالأسواق، والمتاجر الإلكترونية.

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