ياسمين الخطيب تستعرض سيارتها الفارهة على طريقة محمد رمضان

كتب امير فتحي في الجمعة 20 ديسمبر 2019 12:56 صباحاً - على طريقة الفنان محمد رمضان في استعراض سياراته الفارهة، نشرت الفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، صورة لها عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام”، ظهرت فيها داخل سيارتها الفارهة الجديدة وهي تستعرض إمكانياتها، من دون الكشف عن نوعها، على عكس ما يفعله رمضان الذي يكون حريصاً على إظهار نوع السيارة وكم الرفاهية فيها.

dE`;v Hk ياسمين قدمت منذ أيام حفل ختام النسخة الخامسة من مهرجان “إيجي فاشن”، وكُرم فيه كل من المخرج مجدى أبو عميرة، المخرج محمد حمدي، الملحن محمد رحيم، مدربة الأسود أنوسة كوتة، المطرب مجد القاسم، الفنانة إنجي شرف، الفنانة مني ممدوح، المطرب أحمد جوهر، نجمة أراب أيدول هبة يوسف، الفنانة ياسمين رحمي.