شاهد كويتي “يرتد”عن الإسلام ويعتنق اليهودية.. فكيف تعاملت السلطات الكويتية معه؟

كتب امير فتحي في الجمعة 20 ديسمبر 2019 12:56 صباحاً - كشف الشاب الكويتي يوسف مهنا الذي غيَر اسمه إلى (نفتالي) عقب اعتناقه اليهودية، أسباب اعتناقه لهذه الديانة ومغادرته الكويت والإقامة في بريطانيا عقب نشر وسائل إعلام إسرائيلية تقريرًا زعمت فيه أن ”الشاب يوسف مسلم كويتي الجنسية وقد ترك دينه واعتنق اليهودية“.

وقال (نفتالي) إنه ”اعتنق اليهودية لإيمانه بأن التوراة كتاب منزل من الله على بني إسرائيل وبأن هذا الشي لا يختلف عليه أي شخص في العالم سواء كان مسلمًا أو مسيحيًّا“.

وأضاف الشاب في حديثٍ عبر تلفزيون ”بي بي سي“، إن ”حلمه أن يعيش في إسرائيل ويستقر فيها لأنها أرض مقدسة منحها الله لليهود“، مبيناً أنه ”لم يتصل حتى الآن مع أي مسؤول إسرائيلي للتنسيق من أجل العيش في إسرائيل لأنه لم ينه بعد قضية التغيير إلى الدين اليهودي بشكل رسمي“.

وتابع نفتالي في إجابة عن سؤال مقدِّم البرنامج الذي استضافه، عن إمكانية تقبُل المجتمع اليهودي الأرثوذوكسي لشخص مسلم سابق وليس من أم يهودية، ليجيب ”بأنهم متقبلون وسعداء بهذه الخطوة بعد أن تواصل مع عدة أشخاص ولمس هذا الشعور لديهم“.

ونفى نفتالي أن يكون اعتناقه لليهودية حيلة للحصول على لجوء في بريطانيا، قائلًا إن ”أموره في الكويت مستقرة ماديًّا وهو ليس مضطرًّا لتغيير دينه من أجل الحصول على اللجوء“.

وأوضح أن ”عائلته لم تكن على علم باعتناقه لليهودية أثناء مكوثه في الكويت، وأن عددًا قليلًا من أصدقائه وبعض الشيوخ من المذهبين السنّي والشيعي على علم بذلك“.

وأكد نفتالي أن ”عائلته مسلمة متشددة وهي متواجدة في الكويت، وإن اعتناقه لليهودية لن يؤثر عليهم أو يسبب لهم مضايقات من قبل الحكومة الكويتية“.