كتب امير فتحي في الجمعة 20 ديسمبر 2019 12:56 صباحاً - أثار العثور على نسخ من القرآن الكريم وأجزاء منه ممزقة داخل حمامات مسجد ” أبان ” التاريخي في مدينة كريتر بالعاصمة اليمنية ” عدن “، غضب المصلين الذين تمكنوا أخيرا من القبض على الفاعل.
وذكرت وسائل إعلام يمنية ” أن المصليين بعد صدمتهم مما وجدوه داخل حمامات المسجد التاريخي ، ليقرروا تتبع ورصد مكان الواقعة إلى أن تمكنوا أخيرا من ضبط الفاعل متلبسا، وأبرحوه ضربا وسددوا له اللكمات ، وتداول رواد مواقع التواصل مقطع مصور يوثق القبض على المتهم وضربه قبل تسليمه .
فيما رجحت مصادر أن الفاعل الذي تم ضبطه ربما يمتهن أعمال السحر والشعوذة بسبب فعلته ، في الوقت نفسه لم يصدر أي بيان رسمي من الجهات الأمنية عن هويته أو ملابسات الواقعة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مصلون يسددون اللكمات لشاب في مسجد تاريخي باليمن بعد ضبطه متلبسا بفعل صادم في دورات المياه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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