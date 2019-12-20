شاهدوا.. الأمطار الغزيرة تتسبب في غرق منزل فرح الهادي وعقيل الرئيسي

كتب امير فتحي في الجمعة 20 ديسمبر 2019 12:56 صباحاً - تناقل عدد من الحسابات الناشطة على “إنستغرام”، فيديو جديداً أثار الجدل في أوساط الكثير من المتابعين.
وسمع صوته فرح الهادي وعقيل الرئيسي من خلاله وهما يشيران إلى أن منزلهما تعرض للغرق بسبب الأمطار الغزيرة.
وشوهد في المقطع عدد من الأشخاص وهم يدخلون إلى المنزل حيث أعلن عقيل أنهم اعتمدوا طريقة العبور نفسها التي لجأ إليها.
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