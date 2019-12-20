كتب امير فتحي في الجمعة 20 ديسمبر 2019 12:56 صباحاً - أحدثت الممثلة السعودية ريم عبدالله ضجة كبيرة على عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”. وجاء هذا بعد انتشار فيديو لها وهي تتحدث باللهجة اللبنانية.
وظهرت فيه وهي تجلس برفقة صديقتين لها وقالت بطريقة طريفة: “بدي عبّي الكروش يمّي يمّي”.
وتفاعل مع المقطع الكثير من المتابعين الذين أبدوا إعجابهم بعفوية الفنانة وروحها المرحة وبطريقة تقليدها للهجة فيما اعتبر آخرون أنها لم تجد ذلك بشكل تام وسخروا منها.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. ريم عبدالله تتحدث باللهجة اللبنانية بطريقة طريفة وتدهش الجميع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.