القاهرة – لايف ستايل
يواصل المطرب تامر عاشور وضع اللمسات النهائية على ألبومه الغنائي الجديد، حيث يقوم حاليا بتسجيل الأغنيات الأخيرة من الألبوم.
واستفر عاشور مع شركة "ايرث برودكشن" للمنتجة سارة الطباخ التي تعاقد معها مؤخرا على طرح الألبوم في الأسواق مطلع العام الجديد 2020.
ويضم ألبوم عاشور 10 أغنيات بشكل مبدئي تعاون فيهم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين من بينهم: جمال الخولي، ومحمد النادى، ونابلسى، ومدين، وأمير طعيمة، وعمرو يحيى، محمد رفاعى، أحمد المالكى، محمد يحيى، مصطفى العسال، طارق مدكور.
قد يهمك ايضاً:
تأجيل حفل تامر عاشور وساندي لهذا السبب
تعرف على تفاصيل حفل المطرب تامر عاشور في السعودية
كانت هذه تفاصيل خبر تامر عاشور يطرح ألبومه الجديد في 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.