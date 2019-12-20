تامر عاشور يطرح ألبومه الجديد في 2020

يواصل المطرب تامر عاشور وضع اللمسات النهائية على ألبومه الغنائي الجديد، حيث يقوم حاليا بتسجيل الأغنيات الأخيرة من الألبوم.

واستفر عاشور مع شركة "ايرث برودكشن" للمنتجة سارة الطباخ التي تعاقد معها مؤخرا على طرح الألبوم في الأسواق مطلع العام الجديد 2020.

ويضم ألبوم عاشور 10 أغنيات بشكل مبدئي تعاون فيهم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين من بينهم: جمال الخولي، ومحمد النادى، ونابلسى، ومدين، وأمير طعيمة، وعمرو يحيى، محمد رفاعى، أحمد المالكى، محمد يحيى، مصطفى العسال، طارق مدكور.

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