ناهد السباعي ضيفة برنامج "أسرار النجوم"

القاهرة – لايف ستايل
تحل الفنانة ناهد السباعي ضيفة على حلقة برنامج "أسرار النجوم" الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي، على محطة راديو نجوم إف إم، في الثامنة مساء غدٍ الخميس.
وتتحدث ناهد السباعي خلال الحلقة عن كواليس أعمالها الفنية الماضية، وتكشف العديد من أسرار حياتها الفنية وكذلك الشخصية، كما تكشف عن مشاريعها الفنية المقبلة، بالإضافة إلى الحديث عن علاقتها بالفنان الراحل هيثم أحمد زكي.
يذكر أن برنامج "أسرار النجوم" يذاع الخميس من كل أسبوع على إذاعة "نجوم F.M" في الثامنة مساءً ولمدة ساعتين على الهواء مباشرة وتقدمه المذيعة إنجي علي، ويتم استضافة نخبة كبيرة من أشهر نجوم الفن في مصر والوطن العربي.
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