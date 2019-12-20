حماده هلال يغني "أشرب شاي" في حفل نايل دراما السنوي

أحيا المطرب حمادة هلال، الحفل السنوي لقناة نايل دراما، وقدم هلال مجموعة من أغانيه، منها أغنية "أشرب شاي"، وحضر الحفل محمد رمضان ومصطفى شعبان، وسارة الطباخ وعمرو سعد.

وأعلنت سارة صباح اليوم، أن شركتها تعاقدت مع عمرو سعد لإدارة أعماله: "هذا ما نعتبره نقلة للشركة بحلول العام الجديد".

الحفل يقام برعاية وحضور حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الذي سيسلم تكريمات وجوائز الدراما المصرية والعربية للنجوم الذين تميزوا على شاشات التليفزيون المصري.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

حمادة هلال يكشف كواليس أغنية حلم السنين

حمادة هلال يظهر مصابًا في ذراعه اليمنى بحفل المنصورة