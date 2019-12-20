شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. خالد سليم يستدعى حمادة هلال ولطيفة لمشاركته الغناء بحفل نايل دراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استدعي النجم خالد سليم، خلال غنائه بحفل نايل دراما المطربة لطيفة وحمادة هلال لمشاركته الغناء .

وغنت لطيفة، أغنيتها الشهيرة "بحب في غرامك" وشاركها خالد سليم الغناء وتألقا سويا وأمتعا الحضور بصوتيهما معا، كما غني حماده هلال مع خالد اغنية للعندليب "عبد الحليم حافظ" ثم طلب منه خالد غناء "تشرب شاى".

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يذكر أن النجم خالد سليم بدأ حفل قناة نايل دراما لتكريم نجوم الدراما المصرية والعربية بأغنيته الشهيرة "بلاش الملامة" التي لاقت استقبال حافل من كل الحضور.

وحضر الحفل عدد من نجوم الفن منهم، محمد رمضان ودنيا سمير غانم وشقيقتها ايمي وخالد الصاوي وسيد رجب وسمير صبري والهام شاهين وعمرو سعد وحسن يوسف وعزت العلايلى، وغيرهم.

الحفل يقام برعاية وحضور حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الذي سيسلم تكريمات وجوائز الدراما المصرية والعربية للنجوم الذين تميزوا على شاشات التليفزيون المصري وبحضور الاعلامية ايناس عبد الله رئيس قناة النيل للدراما والمخرج اسامة البهنسي رئيس قطاع القنوات المتخصصة .