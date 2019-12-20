- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن الجمهور "بيفكر" هنيدى بلحظات رعبه بعد زعمه عدم الخوف والان مع تفاصيل الخبر
محمد هنيدى
وجاءت تغريدة الفنان محمد هنيدى على سؤال لحساب على تويتر حول أكثر فيلم رعب أخافك فى حياتك؟، ليرد هنيدى قائلاً:" مش فاكر ان في حاجة شفتها قدرت تخوفني".
تفاعل مغردو تويتر مع الفنان محمد هنيدى، حيث قالت إحدى المغردات:" فين فيديو رامز جلال اللي كان من يومين"، وكتب محمود صابر:" رد وجودك بيعمل بهجة والله.. بس عاوزين فيلم تقيل بقى يموتنا ضحك"، وغرد أيمن:" تربية جدك جابر الشرقاوي".
ورد كريم،" جري إيه يا هنيدي و نسيت الكلب اللي فى وش إجرام"، وكتب أخر:" واللي حصلك في الصين ما خوفكش... ولا اللي جرالك في الطيارة وبالأخص في الحمام ما رعبكش... يا شيخ دنا بطني وجعتني".
كانت هذه تفاصيل خبر الجمهور "بيفكر" هنيدى بلحظات رعبه بعد زعمه عدم الخوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.