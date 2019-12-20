شكرا لقرائتكم خبر عن الجمهور "بيفكر" هنيدى بلحظات رعبه بعد زعمه عدم الخوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت تغريدة الفنان محمد هنيدى، بأنه لا يتذكر شيئا يستطيع إخافته، إعجاب متابعيه على تويترعقب تعرضه لمقلب من النجم رامز جلال.



محمد هنيدى

وجاءت تغريدة الفنان محمد هنيدى على سؤال لحساب على تويتر حول أكثر فيلم رعب أخافك فى حياتك؟، ليرد هنيدى قائلاً:" مش فاكر ان في حاجة شفتها قدرت تخوفني".

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تفاعل مغردو تويتر مع الفنان محمد هنيدى، حيث قالت إحدى المغردات:" فين فيديو رامز جلال اللي كان من يومين"، وكتب محمود صابر:" رد وجودك بيعمل بهجة والله.. بس عاوزين فيلم تقيل بقى يموتنا ضحك"، وغرد أيمن:" تربية جدك جابر الشرقاوي".





ورد كريم،" جري إيه يا هنيدي و نسيت الكلب اللي فى وش إجرام"، وكتب أخر:" واللي حصلك في الصين ما خوفكش... ولا اللي جرالك في الطيارة وبالأخص في الحمام ما رعبكش... يا شيخ دنا بطني وجعتني".



