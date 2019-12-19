تامر حسني يطرح الأغنية الدعائية لـ«الفلوس».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلق الفنان والنجم المصري تامر حسنى أغنية “حلو الكلام”، وهى الأغنية الدعائية لفيلمه الجديد الذي يحمل اسم “الفلوس”، والمقرر طرحه يوم 25 ديسمبر الجارى، والأغنية من كلمات أحمد المالكى، ألحان محمد يحيى، وتوزيع أماديو.

ويعرض كليب الأغنية مشاهد من العمل ومنها ظهور الراقصة جوهرة، والفنان أحمد السقا والنجمة مى عز الدين اللذين يحلان ضيفى شرف فى الفيلم.

قرر القائمون على فيلم “الفلوس” للنجم تامر حسنى عرضه بـ100 نسخة فى جميع سينمات الجمهورية، المقرر طرحه بدور العرض السينمائى يوم 25 ديسمبر، حيث من المقرر إرسال النسخ الرسمية لقاعات السينما يوم 22 ديسمبر الجارى، كما اطمأن صناع الفيلم على الصوت فى السينمات بعد تجربة إحدى نسخ الفيلم فى سينمات وسط البلد.

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وحدد صناع فيلم “الفلوس” 24 ديسمبر الجارى للعرض الخاص للفيلم فى إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر، وذلك بحضور أبطاله وتامر حسنى، والمخرج سعيد الماروق، فضلا عن حضور مجموعة من الإعلاميين والفنانين.

وكانت الشركة المنتجة لفيلم قد طرحت الأفيش الدعائى للعمل، المقرر عرضه فى السينمات بدءاً من يوم 25 ديسمبر، وتصدر الأفيش بطل الفيلم تامر حسنى وخالد الصاوى وزينة ومحمد سلام، حيث يظهر تامر لأول مرة فى شخصية “نصاب”.

فيلم “الفلوس”، قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، اخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وغيرهم