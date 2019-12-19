ستيفاني صليبا تعلن انسحابها من مسلسل «من الآخر»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت الفنانة اللبنانية إستيفاني صليبا انسحابها من مسلسل “من الآخر”، والذي يلعب بطولته الفنان السوري معتصم النهار.

الفنانة اللبنانية كتبت، على حسابها الخاص على موقع “تويتر”: “أعلن بكل محبة، وبالاتفاق مع المنتج الصديق صادق الصبّاح انسحابي من مسلسل من الآخر”.

ستيفاني أضافت: “متمنية للزملاء الأعزاء كل التوفيق في هذا المشروع، انتظروا إعلاني عن عملي الجديد مع شركة الصبّاح قريبا”.

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ومسلسل “من الآخر”، من بطولة الفنان السوري معتصم النهار، ومن تأليف إياد أبو الشامات، ومن إخراج شارل شلالا، وإنتاج شركة الصباح.

من ناحية أخرى، شاركت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا في مارثون دراما رمضان الماضي، في بطولة مسلسل «دقيقة صمت» أمام عابد فهد، كاريس بشار، خالد القيش، وغيرهم، والمسلسل من تأليف سامر رضوان، وإخراج شوقي الماجري.

يُذكر أن ستيفاني صليبا كانت قد شاركت النجم هاني سلامة بطولة المسلسل المصري «فوق السحاب»، والذي عُرض شهر رمضان 2018.