جومانة مراد تنضم لعصابة.. والأحداث مرعبة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعاقدت الفنانة السورية جومانة مراد، على فيلم سينمائي بعنوان "يوم 13"، وذلك بعد غياب استمر 6 سنوات عن الساحة الفنية.

وقال وائل عبدالله منتج ومخرج الفيلم، في تصريح خاص لـ"فوشيا"، إن جومانة مراد بدأت تصوير مشاهدها في الفيلم الثلاثاء، وتجسد دور امرأة شريرة خلال الأحداث إذْ تخوض تجربة الرعب بفيلم يحمل تقنية الـ3D لأول مرة في مصر والعالم العربي.

وأضاف وائل عبدالله، أن الفيلم يتناول أحداثًا مرعبة خلال 13 يومًا ويميل للخيال العلمي ويواجه الأبطال حروبًا ومطاردات وتتواجد جومانة مراد في فريق العصابة الذي يصارع بطلي الفيلم لسرقة اختراعهم، منوهًا إلى أن الفيلم سينتهي بمفاجأة قوية.

وأوضح أن التصوير بدأ بوضع جدول زمني كي يتم الانتهاء من تصويره في أسرع وقت نظرًا لارتباط دينا الشربيني وأحمد داوود بطلي الفيلم بمسلسلات رمضانية، مضيفًا أن الفيلم سيتم عرضه في موسم عيد الفطر عام 2020.

وأكد أن الفيلم سيشهد طفرة في التصوير خاصًة أن تقنية الـ3D تتطلب أجهزة خاصة في التصوير وسيصبح نقلة في تاريخ السينما العربية عامة والمصرية خاصًة لتواكب التصوير العالمي من حيث التقنيات في الصورة والصوت.

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ومؤخرًا كشف مصدر خاص لـ"فوشيا" أن الفيلم يميل للرعب والخيال العلمي وتدور أحداثه في 13 يومًا فقط يواجه فيها الأبطال حروبًا وأحداثًا مرعبة وسط مطاردات للبطلين بسبب اختراع خاص بهما.

وأشار إلى أنه في اليوم الثالث عشر للأحداث وبعد مساومات من أجل بيع الاختراع تحدث مفاجأة لم يتوقعها أحد، منوهًا إلى أن الجميع متحمّس للفيلم كونه يحمل تقنية الـ3D لأول مرة في مصر والعالم العربي، متمنيًا أن يتواصل التصوير ليخرج الفيلم للنور، خاصةً أن الأفلام التي تم الإعلان عنها بمثل هذه التقنية لم تكتمل، مضيفًا أن المنتج وائل عبدالله متحمس للغاية لهذا الفيلم.

يُشار إلى أن آخر عمل شاركت فيه جومانة مراد بالسينما كان فيلم "الحفلة"، وقام ببطولته أحمد عز، ومحمد رجب، ودينا الشربيني، وروبي، ومحمد ممدوح ومن إخراج أحمد علاء.