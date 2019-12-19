خالد الغندور يستعرض لياقته في الجيم

نشر خالد الغندور لاعب منتخب مصر والزمالك السابق، صورة جديدة على صفحته بموقع "إنستجرام" فى "الجيم".

وظهر الغندور داخل الجيم وهو يستعرض لياقته البدنية بالتمارين الشاقة، ونالت الصورة إعجاب متابعيه.

ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة سموحة غدًا الجمعة على ستاد القاهرة الدولي في السابعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري العام.

الجدير بالذكر أن مرتضى منصور وعد اللاعبين خلال الجلسة الأخيرة التي جمعته بهم، بصرف 10 ملايين جنيه مقسمة عليهم كجزء من المستحقات الخاصة بهم، وطالبهم بضرورة تصحيح المسار فى مواجهة الغد.

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ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 13 نقطة من 7 مباريات، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 1 بينما خسر مباراتين.

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