"الأوبرا" تحيي ذكرى رحيل فريد الأطرش الأحد

إحياءً لذكرى رحيل "ملك العود" الفنان فريد الأطرش، تنظم دار الأوبرا المصرية، حفلًا تحييه فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشي، وذلك في الثامنة مساء الأحد 22 ديسمبر الجاري، على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج نخبة مختارة من روائع الراحل، منها: "دايما معاك، ما قالي وقلتله، يا حبايبي يا غاليين، أنا واللي بحبه، زمان يا حب، تصبح على خير، بقى عايز تنساني، يا زهرة في خيالي، إياك من حبي، لا وعينيك، يا حلاوتك يا جمالك، ليالي الأنس، لحن الخلود وموسيقى الربيع، منحرمش العمر منك".

يشارك في إحياء الحفل: حسام حسني، عصام محمود، أجفان، محمود عبدالحميد، نهاد فتحي، وليد حيدر وعازف الناي محمود كمال.

يُذكر أن فريد الأطرش يُعد أحد أعظم المطربين والملحنين في العالم ولقب بملك العود، ينتمي إلى آل الأطرش إحدى العائلات العريقة في جبل الدروز جنوب سوريا، التي كان لها دور مهم في التصدي للاستعمار الفرنسي لسوريا، بدأ مشواره الفني بعد انتقاله للقاهرة مع والدته الأميرة عالية بنت المنذر وشقيقته أسمهان، قام ببطولة 31 فيلما سينمائيا وتغنى بكلمات عمالقة الشعراء، منهم: أحمد خميس، أحمد رامي، أحمد شفيق كامل، الأخطل الصغير، إسماعيل الحبروك، بديع خيري، بيرم التونسي، صالح جودت، فتحي قورة، كامل الشناوي، مأمون الشناوي ومرسي جميل عزيز.

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لحن لعدد من الفنانين والفنانات العرب، منهم أسمهان، شادية، فايزة أحمد، صباح، مها صبري، وديع الصافي، نور الهدى ومحرم فؤاد. توفي الأطرش في 26 ديسمبر عام 1974 عن عمر يناهز 64 عامًا، تاركاً ألحاناً خالدة ما زالت تثري الساحة الفنية في مصر والوطن العربي.

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