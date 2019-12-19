حسن الرداد يبدأ تصوير «توأم روحي» في باريس

بدأ الفنان حسن الرداد وفريق عمل فيلمه «توأم روحي» تصوير عدد من المشاهد الخارجية للفيلم في العاصمة الفرنسية «باريس» التي وصلوا إليها منذ يومين، ويستمر التصوير هناك لمدة اسبوع.
يشارك حسن في تصوير المشاهد الخارجية كل من أمينة خليل وعائشة بن أحمد، والفيلم من تأليف اماني التونسي وإخراج عثمان ابولبن وإنتاج أحمد السبكي .
وكان قد بدء تصوير الفيلم في القاهرة منذ اسبوعين وتدور الأحداث في قالب رومانسي، الفيلم أيضا يعتمد على التصوير الخارجي في اكثر من مدينة داخل مصر بخلاف القاهرة هناك مدن مثل نويبع والفيوم .
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