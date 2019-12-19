محمد هنيدي يصل إلى الرياض للمشاركة في حفل ميدل بيست

وصل النجم محمد هنيدى، لمطار الرياض بالمملكة العربية السعودية، للمشاركة فى حفل "ميدل بيست" المقرر تنظيمه فى الرياض على مدار 3 أيام.

الحفل يقام خلال الفترة بين 19 حتى 21 ديسمبر الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهى.

ونشر محمد هنيدى صورة من تواجده بالمطار عبر تويتر، وعلق عليها: "من المطار حالا وهلبس بندانة الهلال أول ما أنزل مطار الرياض".

جدير بالذكر أن المستشار تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، كان قد أطلق هاشتاج "البس البندانة"، الذى تفاعل معه عدد من الفنانين العرب والسعوديين، وذلك على خلفية مهرجان الموسيقى "ميدل بيست".

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