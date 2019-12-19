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تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة كبيرة بموسم الرياض

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القاهرة – لايف ستايل

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض، المستشار تركي آل الشيخ، عن عودة منطقة البوليفارد بموسم الرياض بحلة جديدة بعد التطوير والصيانة.

وقال المستشار تركي آل الشيخ عبر مقطع فيديو على حسابه على موقع تويتر إن التطوير يشمل إضافة ستة أو سبعة مطاعم ومقهيين.

وأضاف المستشار تركي آل الشيخ : وسنحاول إن شاء الله أن يكون مفتوحًا طيلة اليوم 24 ساعة، وأن يوفر وجبات إفطار مع فترة إجازة -منتصف العام الدراسي- التي تبدأ بعد أسبوعين مطلع شهر يناير المقبل.

كما أعلن موسم الرياض عن إغلاق منطقة صحارى الرياض ابتداء من الغد الجمعة إلى الأربعاء المقبل لغرض الصيانة والتطوير.

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ويذكر أن موسم الرياض أعلن عن إقفال منطقتي ‫الرياض بوليفارد، و‫وينتروندرلاند للصيانة والتطوير أيام 19 – 20- 21 ديسمبر.

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