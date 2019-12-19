مصطفى قمر يبدأ جلسات عمل "حريم كريم2"

أعلن الفنان مصطفى قمر، عن بدء جلسات عمل فيلمه الجديد "حريم كريم2 "، الذي سيبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة. وكتب قمر، عبر حسابه على"إنستجرام"، قائلاً: "النهاردة.. أول مرة أعلن إننا بنحضر لفيلم حريم كريم ٢ مع الأستاذة زينب عزيز السيناريست، والمخرج العبقري الأستاذ علي إدريس.. دعواتكوا الحلوة بقى". فيلم "حريم كريم" تم طرحه عام ٢٠٠٥ ، وشارك في بطولته الراحل طلعت زكريا والفنانة ياسمين عبدالعزيز وداليا البحيرى وبسمة وعلا غانم وريهام عبدالغفور وكان من إخراج علي إدريس. Advertisements قد يهمك ايضاً: مصطفى قمر يستعد لإحياء حفلًا في إحدى المدارس الخاصة طلعت زكريا يؤكد لم أتخذ قرارا بشأن فيلم "حريم كريم 2" مع مصطفى قمر

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