هيفاء وهبي تحيي حفل رأس السنة بالقاهرة‬

القاهرة – لايف ستايل
للعام الثاني على التوالي، تحيي الفنانة هيفاء وهبي حفل رأس السنة بالقاهرة، ويقام يوم 31 ديسمبر الجاري بمشاركة الفنان حكيم، ويقام بأحد فنادق القاهرة الكبرى.
هيفاء تقوم حاليا بتصوير مشاهد فيلمها "أشباح اوروبا" في الإمارات، إذ سافرت مع فريق الفيلم إلى هناك بعد انتهائهم من تصوير بعض مشاهده في جورجيا.
فيلم "أشباح أوروبا" هو ثالث أفلام هيفاء وهبي، بعد فيلمي "حلاوة روح" و"دكان شحاتة"، ويشارك في بطولته أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة، وهو من تأليف كريم فاروق ومن إخراج محمد حماقي.
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