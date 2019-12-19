"ولاد رزق 2"يتخطي ال100 مليون جنيه بعد 19 أسبوع

حقق فيلم "ولاد رزق 2"، نجاحًا كبيرًا منذ طرحه بالسينمات، وتجاوزت إيراداته بعد 19 أسبوع حاجز الـ 100 مليون جنيه، وذلك وفقًا للموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاءت حصيلة إيرادات الفيلم حتى الآن 100 مليون 519 ألف جنيه.

ويتنافس الفيلم مع 7 أفلام أخرى، هي "الفيل الأزرق 2"، "خيال مآتة"، "الكنز 2"، "إنت حبيبي وبس"، "لما بنتولد"، "الطيب والشرس واللعوب"، "إنت إيه".

فيلم "ولاد رزق 2" بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، خالد الصاوي، محمد ممدوح، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، ومن إخراج طارق العريان.

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