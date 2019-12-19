حكيم يُحيي 3 حفلات ليلة رأس السنة

تعاقد الفنان حكيم على تقديم أحدث أغاني ألبومه "الراجل الصح"، خلال 3 حفلات بفنادق بالقاهرة، احتفالًا بليلة رأس السنة مساء الثلاثاء 31 ديسمبر.

وتشاركه الغناء في الحفل الأول الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وفي الثاني يحيي الحفل بمشاركة المطربة أمينة والمطرب الشاب موسى، بينما يحيي الثالث بمشاركة الراقصة صوفيناز.

ويقدم حكيم بالحفلات أغاني أحدث ألبوماته "الراجل الصح"، والذي قام مؤخرًا بطرح عدد من أغانيه، ومنها "سيبونا في حالنا"، من كلمات عصام حجاج، ألحان تامر حجاج توزيع إسلام شيبسي، وكذلك "ليلة بمبي"، كلمات إسلام خليل، ألحان هاني فاروق، وتوزيع زيزو فاروق، و"يا جارسون" من كلمات عصام شعبان، ألحان عبدة سليم، وتوزيع أشرف البرنس، بالإضافة لأغنية "الراجل الصح" التي طرحها أمس من كلمات مصطفى حسن، ألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع أشرف البرنس.

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