مصطفى حجاج يعلن عن حفله في رأس السنة

أعلن الفنان مصطفى حجاج، عن حفله الغنائي الذي يحييه في رأس السنة، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.
ونشر حجاج، بوستر الحفل، عبر حسابه على"تويتر"، وعلق: "حفل رأس السنة ٣١ / ١٢ بفندق Royal Maxim Palace Kempinski قاعة "Crystal"وكل سنة وإنتم طيبين".
يذكر أن، مصطفى حجاج، طرح مؤخرًا ثامن أغانيه "يا مصطفى" من ألبومه الأخير"هتزهزه"، عبر قناة " Nj Music Productions" على موقع "يوتيوب"، الأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، أمير محروس، مكس وماستر هاني محروس.
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