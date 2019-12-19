هشام عباس يطرح كليب "الفترة اللي فاتت"‬

طرح الفنان هشام عباس كليب أغنية "الفترة اللى فاتت"، اليوم الخميس، عبر قناة شركة مزيكا بموقع اليوتيوب، وهو من كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني ربيع، ومن إخراج حازم كتانة.

"الفترة اللي فاتت" إحدى أغنيات ألبوم هشام عباس "عامل ضجة"، الذى تم طرحه الشهر الماضى، وكشف علي عبد الفتاح، المستشار الإعلامي لشركة مزيكا، في بيان صحفي، أن المخرج حازم كتانة صاحب فكرة الكليب، واستغرق الإعداد والتحضير مدة شهرين، وتم التصوير خلال يومين، في فيلا بمنطقة شبرامنت، وأيضا في بعض الأماكن بالتجمع الخامس، وشاركت فى التصوير ناريمان خالد، ملكة جمال مصر لعام 2108".

وأضاف: "تدور فكرة كليب هشام عباس عن نجم مشهور فى مجال الغناء، ومحاط دائما بمعجبيه، وهذا الأمر يسبب له مشاكل وخلافات مع الفتاة التى يرتبط بها، لشعورها بأنه لا يهتم بها، لانشغاله عنها، إلى أن تحدث مفاجأة فى نهاية الكليب تنهي هذه المشاكل والخلافات وتثبت وتؤكد حبه لها".

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