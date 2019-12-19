تامر حسني يطرح أغنية "حلو الكلام"

طرح الفنان تامر حسني، أغنية "حلو الكلام"، على قناته الرسمية بموقع يوتيوب، وهي الأغنية المقرر تقديمها في فيلمه "الفلوس".

الأغنية من كلمات أحمد المالكي، ألحان محمد يحيى، وتوزيع أماديو، وظهرت في كليب الأغنية الراقصة جوهرة، التي تشارك في بطولة الفيلم.

وكان مؤلف الأغنية الشاعر أحمد المالكي أنه لم يكتبها خصيصًا للفيلم، موضحًا أن تامر حسني استمع إليها بعد قيام الملحن محمد يحيى بتلحينها، وتم تسجيلها منذ حوالي 3 أسابيع، بعد قيام أماديو بتوزيعها.

الفيلم يُطرح يوم 25 ديسمبر، ويشارك في بطولته إلى جانب تامر حسني كل من زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، وضيوف الشرف أحمد السقا ومي عز الدين، وهو قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبد‏المعطي، وإخراج سعيد الماروق‎.

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