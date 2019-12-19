تامر حسني يطرح "حلو المكان" من فيلم "الفلوس" الخميس

كشف الفنان تامر حسني عن استعداده لطرح أغنية "حلو المكان" اليوم الخميس على قناته الرسمية بموقع يوتيوب، وهي الأغنية المقرر تقديمها في فيلمه "الفلوس"، من كلمات أحمد المالكي، ألحان محمد يحيى، وتوزيع أماديو .

تامر أعلن الموعد عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وكتب "انتظروا العرض الأول لأغنية حلو المكان، من فيلم الفلوس الساعة ٧ مساء بتوقيت القاهرة".

وكان مؤلف الأغنية الشاعر أحمد المالكي ، أنه لم يكتبها خصيصا للفيلم، موضحا أن تامر حسني استمع إليها بعد قيام الملحن محمد يحيى بتلحينها، وتم تسجيلها من حوالي 3 أسابيع، بعد قيام أماديو بتوزيعها."

الفيلم يطرح يوم 25 ديسمبر، ويشارك في بطولته بجانب تامر حسني كل من زينة، وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، ومحمد سلام، وضيوف الشرف أحمد السقا ومي عز الدين، وهو قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبد‏المعطي، وإخراج سعيد الماروق‎.

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