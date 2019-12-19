عمرو سعد يتعاقد مع سارة الطباخ علي إدارة أعماله

تعاقد الفنان عمرو سعد، مع المنتجة سارة الطباخ، المالكة لشركة "إيرث برودكشن"، لتتولى الإشراف على أعماله خلال الفترة المقبلة.

أكدت الطباخ، في تصريحات لها، أن عمرو سعد يمثل نقلة كبيرة لشركتها، لما يتمتع به من موهبة خاصة، جعلته واحدا من أهم نجوم الفن العربي.

يذكر أن الطباخ مع عدد من النجوم، خلال الفترة الماضية، منهم مي عمر، تامر عاشور، حازم إيهاب، وغيرهم.

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