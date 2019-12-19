عمرو دياب يرقص مع دينا الشربيني

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر خلاله الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني وهما يرقصان على إحدى الأغاني الأجنبية.

الفيديو تم تداوله منذ ساعات قليلة، لكن دون الكشف عن المكان أو الوقت الذي التقط فيه.

في سياق آخر، يستعد عمرو دياب، للمشاركة في مهرجان الموسيقى "ميدل بيست" الذي يُقام على مدار 3 أيام، في الفترة بين 19 حتى 21 ديسمبر الجاري، وهو ختام لموسم الرياض الترفيهي. ويُقام حفل "الهضبة" يوم السبت الموافق يوم 21 ديسمبر الجاري.

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