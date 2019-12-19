شكرا لقرائتكم خبر عن رؤساء قطاع القنوات المتخصصة باحتفالية الهيئة الوطنية للإعلام وخالد سليم يحيى الحفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر منذ قليل، رؤساء القنوات المتخصصة لحفل الهيئة الوطنية للاعلام الذي سيبدأ بغناء النجم خالد سليم وتكريمه خلال الحفل مع كوكبة من النجوم الذين توافدوا علي مقر الحفل بأحد الفنادق الكبري بمصر الجديدة .

كما حضر منذ قليل، عدد منة النجوم منهم يوسف شعبان ومحمود قابيل والمطربة لطيفة والفنان شريف سلامة وزوجته داليا مصطفي وسوزان نجم الدين وصلاح عبد الله وأحمد بدير ومن رؤساء القنوات المتخصصة حضر السيناريست سيد فؤاد رئيس قناة نايل سينما وايناس عبدالله رئيس قناة نايل دراما وخالدة محمد رئيس قناة العائلة واشرف غزالي رئيس قناة النيل الثقافية وعادل العبساوي ادارة الانتاج المتميز .

الحفل يقام برعاية وحضور حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الذي سيسلم تكريمات وجوائز الدراما المصرية والعربية للنجوم الذين تميزوا على شاشات التليفزيون المصري .

Advertisements

يذكر أن قناة النيل للدراما فى حفلها السنوى العام الماضي كرمت محمد رمضان عن مسلسله "نسر الصعيد"، وهانى سلامة عن مسلسله "فوق السحاب" ، ومصطفى شعبان عن مسلسله "أيوب" ، وخالد سليم عن مسلسل "رسايل"، والذى قدم فيه دور البطولة أمام النجمة مى عز الدين، كما تم تكريم عمرو يوسف عن مسلسله "طايع"، ومحمد رياض وصبرى فواز عن مسلسل "رحيم"، كما تم تكريم السيناريست مجدى صابر عن مسلسل "سلسال الدم"، والفنانان عفاف شعيب وإيهاب فهمى عن دورهما بمسلسل "فوق السحاب"، لتحصل بذلك مسلسلات شركة سينرجى على نصيب الأسد فى عدد الجوائز المقدمة فى حفل النايل دراما، كما تم تكريم أسرة مسلسل "أبو العروسة"، ومخرج العمل كمال منصور.