شكرا لقرائتكم خبر عن حفظى وساويرس ضمن قائمة "فاريتي" لأكثر 500 شخصية مؤثرة فى صناعة الترفيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجلة "فاريتي" الأمريكية قائمتها السنوية لأكثر 500 شخصية مؤثرة الذين يشكلون صناعة الإعلام والترفية فى العالم، وكان من بين هذه الشخصيات، المنتج والسيناريست المصرى محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، ورجل الأعمال نجيب ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة السينمائي.

يتم اختيار القائمة من قبل هيئة تحرير المجلة، التى تجرى أبحاثاً شاملة لاختياراتها، لتعكس إنجازات الشخصيات الـ500 على مدار ١٢ شهرًا الماضية.

وتضم القائمة عدد من الشخصيات البارزة فى صناعة الترفيه حول العالم، أبرزها روبرت إيجر، المدير التنفيذى لشركة والت ديزني، والإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري، والمخرجان العالميان مارتن سكورسيزي، وستيفين سبيلبرج، وتيد ساراندوس كبير مسئولى المحتوى فى شبكة نتفليكس، كما تضم من العالم العربى عدد من الشخصيات منها تركى الشبانة، وزير الإعلام فى المملكة العربية السعودية، جانلوكا شقرا فرونت المدير التنفيذى لشركة فرونت، ومريم عيد المهيرى الرئيس التنفيذى لهيئة المنطقة الإعلامية وشركة " twofour54"، وفاطمة حسن الرميحي، المديرة التنفيذية لمعهد الدوحة السينمائي.

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وأبرزت "فاريتي" اختيار محمد حفظى كأصغر رئيس لمهرجان القاهرة السينمائى الدولي، كما أشارت لاختياره عضواً للجنة تحكيم مسابقة آفاق فى مهرجان فينيسيا السينمائى الدولي، كما أشادت بإنتاجه عددًا كبيرًا من الأفلام التى حازت إشادة النقاد، وإعجاب الجمهور، ومنها "يوم الدين" الذى شارك فى المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائى قبل عامين.

وأعرب محمد حفظي، عن سعادته وفخره باختياره ضمن قائمة مجلة فاريتى السنوية ضمن 500 شخصية مؤثرة فى 2019، من رواد الأعمال فى صناعات الإعلام والترفيه، إلى جانب 8 شخصيات عربية، من بينهم رجل الأعمال المصرى نجيب ساويرس، مؤكدا على أن فخره بهذا الاختيار يزداد لاقتران اسمه بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى الذى يتولى رئاسته منذ 2018.