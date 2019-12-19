شكرا لقرائتكم خبر عن حسن يوسف وعزت العلايلى أول الحضور في حفل الهيئة الوطنية للإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل النجمان الكبيران حسن يوسف وعزت العلايلي الي مقر حفل قناة نايل دراما، بأحد الفنادق الكبري والذي سيكرم خلاله كوكبة من نجوم الدراما المصرية والعربية. وسيكرم النجمان خلال الحفل علي مشوارهما الفني الزاخر بالأعمال الدرامية المميزة وعلي ما قدموه للفن المصري والعربي. الحفل يقام برعاية وحضور حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الذي سيسلم تكريمات وجوائز الدراما المصرية والعربية للنجوم الذين تميزوا على شاشات التليفزيون المصري. يذكر أن قناة النيل للدراما فى حفلها السنوى العام الماضي كرمت محمد رمضان عن مسلسله "نسر الصعيد"، وهانى سلامة عن مسلسله "فوق السحاب" ، ومصطفى شعبان عن مسلسله "أيوب" ، وخالد سليم عن مسلسل "رسايل"، والذى قدم فيه دور البطولة أمام النجمة مى عز الدين، كما تم تكريم عمرو يوسف عن مسلسله "طايع"، ومحمد رياض وصبرى فواز عن مسلسل "رحيم"، كما تم تكريم السيناريست مجدى صابر عن مسلسل "سلسال الدم"، والفنانان عفاف شعيب وإيهاب فهمى عن دورهما بمسلسل "فوق السحاب"، لتحصل بذلك مسلسلات شركة سينرجى على نصيب الأسد فى عدد الجوائز المقدمة فى حفل النايل دراما، كما تم تكريم أسرة مسلسل "أبو العروسة"، ومخرج العمل كمال منصور.















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