شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة ضحك 10 دقائق بسبب مشهد للزعيم عادل إمام فى مسلسل فلانتينو.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المخرج رامى إمام، عن موقف كوميدى خلال تصوير مسلسل فلانتينو، المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.

وشارك المخرج رامى إمام فيديو من كواليس تصوير مسلسل فلانتينو، وعلق قائلاً: "امبارح واحنا بنصور مع الأستاذ عادل وحمدي الميرعنى، حصلت حاجة فجأة كدة عملها الأستاذ عادل محدش فينا توقعها خالص فكل اللوكيشن قعد يضحك لمدة 10 دقائق بدون توقف".

وأضاف: "أنا وحمدى مش قادرين نمسك نفسنا خالص من كتر الضحك، وإحنا بنتفرج علي المشهد تاني، وأنا مش مركز أصلا والمساعد الأول عمال يضحك وهو بيكلمني".

ويشارك في البطولة إلى جانب الزعيم عادل إمام، كل من دلال عبد العزيز، وداليا البحيري وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.