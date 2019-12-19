شكرا لقرائتكم خبر عن على ربيع يكشف علاقة تحدى محمد صلاح الأخير بكواليس "الخطة العامية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر الفنان الكوميدى على ربيع مؤخراً مهاراته الكروية عبر حسابه علي انستجرام من خلال فيديو تحدى فيه اللاعب الدولى محمد صلاح نجم ليفربول علي أن يلعب بالكرة مثله، وهو ما دفع كثيرين للتخمين أن هذا الفيديو له علاقة بفيلم "الخطة العامية"، وأن ربيع سيقوم خلال الفيلم بشخصية لها علاقة بكرة القدم.

ومن جانبه، أكد على ربيع لـ"الخليج 365"، أن الفيديو لا يوجد له أي علاقة بكواليس فيلمه الجديد الذي بدأ تصويره مؤخراً، كما كشف أن الأمر لا يتعدى دعابة منه إلى نجم ليفربول، موضحاً أنه دوماً ما يهتم بممارسة كرة القدم مع أصدقائه لحبه الشديد لها.

فيلم "الخطة العامية" من بطولة علي ربيع وغادة عادل وعمرو عبد الجليل ومحمد عبد الرحمن، من تأليف كل من أحمد عبد الوهاب وكريم كنز، وإخراج معتز التوني.

Advertisements