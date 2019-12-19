طليقة عمرو سعد تحتفل بعيد ميلاد ابنتهما

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت السيدة شيماء فوزي، طليقة الفنان عمرو سعد، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لها رفقة ابنتها حبيبة وهي تحتفل بعيد ميلادها. وكتبت شيماء فوزي: "(حبيبة) حبيبة أمها.. كل سنة وأنت سعيدة فرحانة محققة أحلامك، يا ملاكي الحارس". وانفصل الفنان عمرو سعد عن زوجته شيماء فوزي، في شهر أكتوبر الماضي. وكان الفنان عمرو سعد تزوج من شيماء فوزي سنة 2008، وأثمر الزواج عن أبنائه "رابى وعلي"، وابنته الصغرى حبيبة.

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