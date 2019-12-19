صورة| هنيدي يصل الرياض استعدادًا لحفل "ميدل بيست"

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر الفنان محمد هنيدي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، صورة له أُثناء تواجده بمطار الرياض بالسعودية. وعلق هنيدي على الصورة: "من المطار حالا وهلبس بندانة الهلال أول ما أنزل مطار الرياض". ووصل النجم محمد هنيدى، لمطار الرياض بالمملكة العربية السعودية، للمشاركة فى حفل "ميدل بيست" المقرر تنظيمه في الرياض على مدار 3 أيام. Advertisements الحفل يقام خلال الفترة بين 19 حتى 21 ديسمبر الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي. يُذكر أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، كان قد أطلق هاشتاج "البس البندانة"، الذى تفاعل معه عدد من الفنانين العرب والسعوديين، وذلك على خلفية مهرجان الموسيقى "ميدل بيست".

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