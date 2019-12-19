نتفليكس تعلن عن موعد عرض مسلسل The witcher

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محمد اسماعيل - القاهرة - نشر الحساب الرسمي لشبكة نتفليكس بموقع "تويتر"، تغريدة يعلن بها عن موعد عرض مسلسل The witcher.
وكتبت في التغريدة: "موعدكم مع مسلسل The Witcher بكره الساعة 11:01 صباحاً بتوقيت السعودية.. على أن يعرض في الساعة العاشرة بتوقيت مصر".
مسلسلThe witcher، هو مسلسل فنتازيا ودراما أمريكي- بولندي، من تأليف لورين شميت هيسريش، والمسلسل مبني على روايات تحمل نفس الاسم لأندريه سابكوسكي، وسيتم عرضه حصرياً على شبكة نتفليكس.
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