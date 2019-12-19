بعد 21 أسبوع.. هذا ما حققه "الفيل الأزرق 2" في دور العرض



محمد اسماعيل - القاهرة - حقق فيلم "الفيل الأزرق 2"، إيرادات قدرها 103 ملايين و600 ألف جنيه، وذلك بعد 21 أسبوع منذ طرحه بدور العرض السينمائي، وذلك وفقًا لما صرح به الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

الفيلم يتنافس مع 7 أفلام أخرى هي "ولاد رزق 2"، "خيال مآتة"، "الكنز 2"، "إنت حبيبي وبس"، "إنت إيه"، "الطيب والشرس واللعوب"، "لما بنتولد".

"الفيل الأزرق 2" بطولة كريم عبدالعزيز، نيللي كريم، هند صبري، إياد نصار، خالد الصاوي، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان وحيد حامد.