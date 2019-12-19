مدل بيست الحفل الأضخم "مولع" السعودية.. صور وفيديو

انطلق مساء اليوم مهرجان مدل بيست للموسيقى، والذي يعد أضخم الحفلات التي أقيمت على مستوى الشرق الأوسط، كما يعد الأضخم على مدار تاريخ المملكة العربية للسعودية.
وأقبل على الحفل عدد غزير من الجنسيات المتعددة، حيث شهدت الرياض اليوم أكبر تجمع جماهيري على مدار تاريخها، ويعدالمدل بيست من الحفلات القليلة على مستوى العالم، التي استطاعت أن تجمع حشد ضخم مثل اليوم.
ويحيي الحفل الليلة كلًا من: Al Farabi Band، ANMARZ، BALOO،BLACK COFFEE ، CARLO، COSMICAT، DISH DASH، DON EDWARDO &MOSES، EL FUEGO ، GEHLEN، HATOON ، JAMIE JONES، K.LED & MAJID، MARCO CAROLA، MARTIN GARRIX، N7، NAS-G ، RIO، SPCEBOI، TIËSTO، VINYL MODE.
يذكر أن مدل بيست يقام ضمن فعاليات موسم الرياض، كما يأتي ذلك تحت إشرف الهيئة العامة للترفيه.
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