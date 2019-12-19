شاهد.. محمد رمضان مع ابنته ومتابع:"دمها عسل زي باباها"

نشر النجم محمد رمضان صورة برفقة ابنته عبر حسابه الرسمي بموقع التبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وعلَّق "رمضان على الصورة:"كنز محمد رمضان ربنا يحفظها وعلَّق أحد المتابعين قائلًا: "دمها عسل زي باباها". باباها". ويذكر أن آخر أعمال محمد رمضان كليب "السلطان"، والذي كسر حاجز الـ 17 مليون نسبة مشاهدة. Advertisements شاهد من View this post on Instagram 💝 My daughter #kenz_mohamed_ramadan ربنا يحفظها #كنز_محمد_رمضان A post shared by Mohamed Ramadan 🌍 (@mohamedramadanws) on Dec 19, 2019 at 8:13am PST

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