شاهد.. تامر حسني يحقق رقمًا قياسيًّا بـ حلو المكان

حققَّ النحم تامر حسني رقم قياسي بأغنية "حلو المكان" وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي اليوتيوب.
وحققت الأغنية الحاجز 150 ألف مشاهدة في ساعة واحدة فقط بعدطرحها.
أغنية "حلو المكان" من كلمات الشاعر الغنائي أحمد المالكي، ومن ألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقي أماديو.
وفيلم الفلوس من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق، وبطولة كل من تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، أحمد السقا، مي عز الدين، علي ربيع، عائشة بن أحمد، محمد سلام، ويزو، أحمد فتحي، كميل سلامة، زيزو، جوهرة، نانسي صلاح.
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