شاهد.. تامر حسني يحقق رقمًا قياسيًّا بـ حلو المكان

حققَّ النحم تامر حسني رقم قياسي بأغنية "حلو المكان" وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي اليوتيوب.

وحققت الأغنية الحاجز 150 ألف مشاهدة في ساعة واحدة فقط بعد

طرحها.

أغنية "حلو المكان" من كلمات الشاعر الغنائي أحمد المالكي، ومن ألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقي أماديو.

Advertisements

وفيلم الفلوس من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق، وبطولة كل من تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، أحمد السقا، مي عز الدين، علي ربيع، عائشة بن أحمد، محمد سلام، ويزو، أحمد فتحي، كميل سلامة، زيزو، جوهرة، نانسي صلاح.