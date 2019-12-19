بهذه الصورة.. محمد لطفي يستعيد ذكريات عيال حبيبة

استعاد النجم محمد لطفي، ذكرياته في فيلم "عيال حبيبة" مع النجم حمادة هلال، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات "إنستجرام". وعلّق "لطفي" على الصورة قائلًا: "أحلي أيام وأحلي عيال من كواليس عيال حبيبة". عيال من كواليس عيال حبيبة". Advertisements جدير بالذكر أن آخر أعمال محمد لطفي فيلم "حملة فرعون" وهو من إخراج رؤوف عبدالعزيز وتأليف كريم حسن بشير، وبطولة كل من عمرو سعد، ومحمد لطفي، ورامز أمير، وروبي، ومحمود عبدالمغني، ومايك تايسون، ومصطفي منصور. كريم حسن بشير، وبطولة كل من عمرو سعد، ومحمد لطفي، ورامز أمير، وروبي، ومحمود عبدالمغني، ومايك تايسون، ومصطفي منصور.

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