صور.. عمرو سعد يتعاقد مع سارة الطباخ ويعلق: مفاجآت كبيرة

أعلن النجم عمرو سعد تعاقده مع المنتجة سارة الطباخ لإدارة أعماله وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلَّق "سعد" علي الصور قائلًا: "توكلنا علي الله، أعلن

توقيعي مع شركة Earthproduction للمنتجة سارة الطباخ لإدارة أعمالي في الفترة المقبلة مع الإعداد مع الشركة لعدة مفاجآت كبيرة وتغيرات هامة في مجالات مختلفة".

يذكر أن آخر أعمال الفنان عمرو سعد فيلم "حملة فرعون" الذي طرح في موسم عيد الأضحى 2019.