شيخ الجبل يعود إلى “حضن الوطن”؟

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في العام 2015 فصلت نقابة الفنانين التابعة للنظام السوري، الممثل تيم حسن من عضويتها، من بين 198 فناناً استهدفتهم النقابة لمواقفهم المعارضة للنظام بشكل عام، أو لعدم سداد الرسوم المترتبة عليهم بواقع رحيلهم عن سوريا بعد الثورة الشعبية ضد عائلة الأسد العام 2011.
وبعد سنوات من الغياب عن سوريا، نشرت صفحات موالية للنظام صورة لحسن في نقابة الفنانين، مع مديرة العلاقات العامة في النقابة، تماضر غانم، والتي علقت: “وحياة الرب بشوفتو نسيت كل أزمة الغاز والكهرباء، نوّرتنا الزميل النجم تيم حسن”.
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وبرز اسم تيم حسن في الدراما العربية المشتركة، وتحديداً في مسلسل “الهيبة” الذي جسد فيه شخصية “جبل شيخ الجبل”، ولم تصدر عنه مواقف سياسية بخصوص الثورة السورية، على عكس معظم الفنانين الذين فُصلوا من النقابة خلال السنوات الماضية، كما أنه لم يشتبك مع نقيب الفنانين زهير رمضان، مثل فنانين آخرين طاولتهم عقوبات النقابة.
وبحسب المعلومات المتداولة، فإن وجود حسن في دمشق مرتبط بتصوير مشاهده في الجزء الرابع من مسلسل “الهيبة”، علماً أن منتجه اللبناني صادق الصباح أعلن مؤخراً أن بعض المشاهد من الجزء الجديد ستصور لمدة أسبوع في سوريا، ابتداء من مطلع العام المقبل، على أن يستكمل التصوير لاحقاً في بيروت.
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