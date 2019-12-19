سمية الخشاب بخاتم زواج في يدها اليسرى فهل تزوجت مجددا؟



ظهرت الفنانة سمية الخشاب في أحدث صورة لها وهو ترتدي خاتم زواج في يدها اليسرى، ما اثار علامات استفهام حول حقيقة زواجها بعد طلاقها من زوجها احمد سعد.

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وكان قد انتشر قبل مدة خبر زواج سمية من رجل أعمال مغربي، وتردد أن زياراتها المتكررة إلى هناك سببها هذه الزيجة خصوصا بعد ظهورها بحفل وهي ترتدي القفطان واستقبالها بزفة مغربية، ولكنها نفت القصة مؤكدة إن ظهورها بزي الزفاف المغربي في شهر أغسطس الماضي، جاء خلال تكريمها قبل عدة أشهر في المغرب، حيث تم استقبالها بشكل مختلف.

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وحتى الآن تتجاهل سمية الخشاب الشائعة الثانية، ولم تعلق على سبب ظهورها بخاتم زواج في اليد اليسرى، واكتفت بنشر صور أخرى من نفس جلسة التصوير يرافقها قط أبيض تحمله وتخفى به اليد اليسرى.



