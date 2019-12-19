مصادر: مكاسب محمد رمضان من يوتيوب وصلت لأرقام خرافية

كشف مصدر مقرب من الفنان محمد رمضان، أن سبب اهتمامه بعمل كليبات غنائية طوال الوقت خلال الفترة الحالية، هو المكاسب الضخمة التي يجمعها من وراء هذه الكليبات عند نشرها على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

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وأضاف المصدر، أن قناة محمد رمضان قد حققت نسبة مشاهدة تخطت الـ 2 مليار و250 مليون مشاهدة، وهو الرقم الأضخم بالشرق الأوسط؛ لذلك فإن عائد القناة يصل إلى ثلاثة ملايين و400 ألف دولار سنوياً،

وأوضح المصدر أنه من الممكن أن تحقق القناة أرباحاً أكثر من ذلك، إذا وصلت إلى 2 مليار و500 مليون مشاهدة، هذا بجانب عدد المشتركين الذين زاد عددهم بشكل كبير، يسمح للقناة بتحقيق أرباح ضخمة في المستقبل.

