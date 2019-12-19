هل عاد عمرو دياب لزوجته زينة عاشور؟

شاركت زينة عاشور زوجة الفنان عمرو دياب أصدقاءها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام، بصورة ظهرت من خلالها وهي ترتدي قفطاناً مغربياً، وعلقت عليها موجهة الشكر للمصور كريم نور، الذي التقط لها الصورة.

وتفاعل الكثيرون من متابعي زينة عاشور مع الصور، وتردد بين العديد من التعليقات أن زينة عاشور قد عادت لزوجها عمرو دياب مجدداً، ولكن فضلوا عدم الكشف عن هذا الأمر إلا للمقربين منهم، وفيما ردد البعض أن ما يتردد عارٍ تماماً عن الصحة؛ لأن عمرو دياب يحضر حالياً للزواج من الفنانة دينا الشربيني، ومازالت تظهر معه في الكثير من حفلاته الغنائية أو المناسبات العامة التي يقومان بحضورها.

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وينشغل عمرو دياب حالياً بأحدث أغاني ألبومه الجديد: أنا غير، والتي من المقرر أن يطرحها خلال الفترة المقبلة، والتي ستتزامن مع احتفالات رأس السنة، كما يستعد أيضاً لإحياء عدد من الحفلات الغنائية الكبرى خلال موسم رأس السنة، ولم يستقر عمرو دياب حتى الآن على حفله المقبل، وهل سيتم إقامته بمصر أو خارج مصر بإحدى الدول العربية التي تواجد بها عمرو دياب في السنوات الماضية.

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يشار إلى أن زينة عاشور دائماً ما تحرص على التقاط الصور التذكارية مع أبنائها عبدالله وكنزي وجنا.