هل تذكرون الفنانة شمس البارودي؟ شاهدوها في أحدث ظهور لها هكذا أصبح شكلها

هل عادت شمس البارودي إلى الظهور مجدداً؟

حالة من الجدل الشديد أثيرت خلال الساعات الماضية، عقب انتشار مجموعة من الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للفنانة المعتزلة شمس الباردوي وأسرتها، وتردد أنها عادت مرة أخرى للظهور مجدداً، وتسمح لأسرتها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتبين أن هذه الصورة المنتشرة قد التقطت لأسرة الفنان حسن يوسف والفنانة شمس البارودي في إحدى العزومات التي يجريها حسن يوسف في شهر رمضان الكريم، وحرصوا على توثيق هذه اللحظة، وقاموا بالتقاط صورة تذكارية لهم، ظهر من خلالها أشقاء وأبناء الفنان حسن يوسف.

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حسن يوسف ينفي عودة شمس البارودي للفن

وأكد مصدر مقرب من أسرة الفنان حسن يوسف، أن كل ما يتردد في هذا الشأن، عارٍ تماماً عن الصحة، وأن ظهور الفنانة شمس البارودي مجرد ظهور أسري ليس أكثر.

يشار إلى أن الفنان حسن يوسف يعرض له حالياً مسلسل الضاهر، الذي قام بتصويره منذ ما يزيد عن عام، وكان من المقرر أن يطرح في المواسم الرمضانية الماضية، ولكنه تأجل بسبب بعض الأزمات الإنتاجية وغيرها من المشاكل الأخرى مع الرقابة.

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ويشارك في بطولة هذا العمل، مجموعة كبيرة من نجوم الفن، من بينهم: محمد فؤاد، ورغدة، ومادلين طبر، وفريال يوسف، وتامر عبدالمنعم، وغيرهم الكثيرون من نجوم الدراما، الذين شاركوا محمد فؤاد في مسلسله أغلى من حياتي، وحققوا معه نجاحاً ملحوظاً.