راغب علامة: معجبة اقتحمت مكتبي وكسرت هاتفي لأنني لم أرد على اتصالاتها

راغب علامة يكشف عن موقف محرج تعرض له مع إحدى معجباته

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مقطعاً مصوراً للفنان اللبناني راغب علامة وهو يتحدث لكاميرا برنامج ذا فويس، الذي يشارك في لجنة تحكيمه، وكشف راغب علامة من خلال هذا المقطع المنتشر عن أحد المواقف المحرجة التي تعرض لها مع إحدى معجباته.

وقال راغب علامة، «أنه يتذكر منذ عدة سنوات إحدى معجباته كانت تسعى للتواصل معه، وكانت في غاية الأدب والأخلاق، ولكنه لم يقم بالرد عليها بسبب انشغاله بأحد الأشياء التي لم يتذكرها، وتفاجأ بتواجدها في مكتبه وقامت بكسر هاتفه المحمول وضربته في الحائط، ولكنه لم يغضب مما فعلته؛ لأنها أولاً وأخيراً تحبه».

راغب علامة يستكمل تصوير ذا فويس

على ناحية أخرى، ينشغل الفنان راغب علامة بمنافسات برنامج ذا فويس، الذي يشارك في لجنة تحكيمه بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الطرب بالوطن العربي، وهم: الفنانة الإماراتية أحلام، والفنانة المغربية سميرة سعيد، والفنان محمد حماقي.

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ويستعد راغب علامة أيضاً خلال الفترة المقبلة لإحياء عدد من الحفلات الغنائية الكبرى خلال احتفالات رأس السنة، وستكون أولى هذه الحفلات بأحد الفنادق الكبرى بالعاصمة الأردنية عمان، وسيقدم راغب خلال هذه الحفلات عدداً من أغانيه الجديدة، التي كان يحضرها طوال الفترة الماضية.



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